Samsung показал безрамочный смартфон с отверстием для камеры

Южнокорейский гигант сделал преданонс – показал изображение грядущей новинки, но не рассказал о ней практически ничего.

Компания Samsung на пресс-конференции в Китае, где были представлены смартфоны Galaxy A6s и Galaxy A9s, сделала анонс еще одной весьма интересной модели – Galaxy A8s.

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Южнокорейский гигант сделал преданонс – показал изображение грядущей новинки, но не рассказал о ней практически ничего, пишет ITC.ua.

Экран показанного на изображении смартфона имеет очень тонкие рамки, но при этом лишен каких-либо вырезов. Представитель Samsung, который в это время находился на сцене, заявил о некой инновации, которая дебютирует в Galaxy A8s.

The display open hole camera technology will become the mainstream technology in 2019, then you think, where is the camera position better? pic.twitter.com/4mh5G7CbeT — Ice universe (@UniverseIce) 18 октября 2018 г.

По информации китайского инсайдера Ice Universe, такой дизайн, как на изображении выше, станет новым трендом на рынке смартфонов в 2019 году.

С учетом всего вышесказанного есть очень высокая вероятность, что именно «дырявый» экран является заявленной для Samsung Galaxy A8s инновацией. И нельзя исключать, что Galaxy A8s может стать первым носителем такого экрана, что в точности соответствует новой стратегии южнокорейского гиганта – внедрять инновации изначально в смартфонах среднего ценового диапазона, а не во флагманских устройствах.

Напомним, не так давно Samsung представила свой первый смартфон с тройной основной камерой Galaxy A7 (2018), а также модель Samsung Galaxy A9 (2018), которая первой в мире получила четыре камеры на задней панели.

Вероятнее всего, в круглом вырезе разместится не только камера, но и все сопутствующее датчики (динамик вполне могут вынести на грань), что позволит сделать рамки еще тоньше. Вопрос в том, насколько большой будет дырка и как воспримут такую инновацию пользователи.