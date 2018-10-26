Первую партию смартфонов Xiaomi Mi Mix 3 с безрамочным экраном раскупили за минуту

Смартфон оснащен SoC Snapdragon 845 и дисплеем диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей, который занимает рекордные 93,4% площади лицевой панели.

Компания Xiaomi вчера представила свой новый флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3, выделяющийся в первую очередь безрамочным экраном с выдвижным механизмом.

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Вскоре после окончания мероприятия в Китае в онлайн-магазине Xiaomi открылись предзаказы на новинку. И вот сейчас стало известно, что первая партия Xiaomi Mi Mix 3 была продана всего за одну минуту, пишет ITC.ua.

Как обычно, при таких анонсах компания не раскрывает точный объем стартовой партии, но у Xiaomi он обычно измеряется десятками тысяч.

Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 оснащен SoC Snapdragon 845 и дисплеем диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей, который занимает рекордные 93,4% площади лицевой панели. В конфигурацию также входит сдвоенная селфи-камера разрешением 24 Мп и двойная основная на 12 Мп. Специалисты DxOMark оценили фото- и видеовозможности Xiaomi Mi Mix 3 на уровне камеры Galaxy Note9.

Фактические отгрузки стандартных версий Xiaomi Mi Mix 3, цены на которых варьируются в пределах от $475 до $575, начнутся 1 ноября.