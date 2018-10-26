"Укрпошта" грозится закрыть отделения и прекратить доставку пенсий в селах

В "Укрпоште" считают, что содержание отделений в селах с населением менее 2 тысяч человек экономически невыгодно.

Национальный почтовый оператор "Укрпошта" с 1 января 2019 года не будет осуществлять доставку пенсий населению, если тариф на доставку не будет изменен.

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Об этом заявил генеральный директор компании "Укрпошта" Игорь Смелянский в интервью газете "Урядовый курьер".

"Мы подготовили антикризисный план, который внедрим с 1 ноября, если тариф не будет принят. Это значит, что "Укрпошта" должна будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий. С 1 января 2019 года не будем доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала", - заявил он.

По его словам, от разрешения этого вопроса будет зависеть, сколько отделений останется у оператора - 11,5 тысячи как сейчас, или 4,3 тысячи. По его словам, в среднем каждое отделение в селе ежемесячно терпит убытки почти на 3 тысячи гривень.

"Одна из главных причин убыточности - доставка пенсий по тарифам, которые ниже себестоимости. На каждой доставке теряем 19 гривень", - отметил он.

Смелянский сообщил, что на сегодня 45% украинских пенсионеров получают пенсии через "Укрпошту". При этом, тариф на доставку остается неизменным с 2004 года, а актуализация пенсионного тарифа не заложена в проект государственного бюджета на 2019 год.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году "Укрпошта" получила 203 миллиона гривень чистого убытка против 158 миллионов гривень чистой прибыли годом ранее.

При этом "Укрпошта" оценила убытки от услуги доставки пенсий в 1 миллиард гривень в год.

Летом президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает категорически против сокращения "Укрпоштой" отделений в сельской местности, а также намерения прекратить предоставление услуги по выплате пенсий через отделения оператора.

Справка УНИАН. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг, в том числе выплату пенсий, через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.