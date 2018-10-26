Цена автогаза в Украине бьет рекорды - почти 17 гривень

На заправках OKKO в Киеве автогаз подорожал на 20 копеек за литр, до 16,99 грн.

Ряд сетей АЗС в Украине в период 25-26 октября увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 20-25 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, на заправках OKKO в Киеве автогаз подорожал на 20 копеек за литр, до 16,99 грн. Также рост цены на LPG был зафиксирован на заправках «Народна» – на 25 копеек за литр, до 16,7 грн.

Таким образом, по состоянию на 26 октября средняя стоимость сжиженного газа в Украине выросла до 16,23 грн/л.

Как сообщал УНИАН, 22 октября средняя стоимость сжиженного газа в Украине повысилась до 16,13 грн/л, достигнув абсолютного ценового максимума.

На некоторых заправках стоимость сжиженного газа достигла 16,8 грн за литр.

По мнению экспертов, причинами роста стоимости сжиженного газа на заправках является рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками.

Ранее, во второй половине августа 2017 года, в Украине отмечался резкий рост цен на автогаз во многих сетях АЗС. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рост цен на сжиженный газ диверсией и поручил ряду министерств и Антимонопольному комитету разработать возможные решения этой проблемы. По состоянию на 28 августа 2017 года, цены достигли значений 16,49-16,99 грн за литр.

После этого ценовая ситуация стабилизировалась и стоимость автогаза начала снижаться. По данным UPECO, с начала марта этого года средняя цена упала до 12,47 грн за литр.