"Вертолетная площадка Януковича" передана общине Киева - прокуратура

Площадка передана в управление КП "Центр организации дорожного движения".

Конгрессно-выставочный центр "Парковый" в центре Киева, известный как так называемая "вертолетная площадка экс-президента Виктора Януковича", передан в управление общине столицы.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Вертолетная площадка на Парковой аллее официально передана в управление общине города Киева", - заявила Максимец.

Сегодня при участии представителя столичной прокуратуры Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), осуществлена официальная передача в управление КП "Центр организации дорожного движения" конгрессно-выставочного центра "Парковый", расположенного на парковой дороге в Печерском районе столицы.

Справка УНИАН. КВЦ "Парковый" был запущен в эксплуатацию в мае 2013 года. Центр занимает площадь 2 тыс. 715 кв. м. Из них 930 кв. м - 14 машинные залы, способные вместить 400 шкафов с сетевым оборудованием.

На втором этаже здания, где расположен дата-центр, располагается вертолетная площадка Януковича.

Строительство началось в октябре 2010 года. Заказчик строительства - компания "Амадеус Ко", генеральный подрядчик - совместное украинско-французское предприятие с иностранными инвестициями "Основа-Солсиф".