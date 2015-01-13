«Укрзализныця» за год перевезла почти 100 инвалидов в скоростных поездах «Интерсити+»

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»).

В частности, в харьковском направлении «Укрзализныця» перевезла 28 человек данной категории, в днепропетровском - 7, в донецком – 21, в запорожском – 12, во львовском – 18, в трускавецком - 3, в тернопольском и одесском - по одному.

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В пресс-службе напомнили, что подвижной состав поездов категорий «Интерсити» и «Интерсити+» полностью адаптирован к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями. В частности, в каждом из поездов есть вагоны, оборудованные специальными посадочными местами с фиксирующими ремнями безопасности, откидным пандусом для безопасной посадки/высадки из вагона, а также специальными туалетными комнатами.

«Стюарды поездов «Интерсити» и «Интерсити+» прошли профессиональную подготовку у специалистов Национальной ассамблеи инвалидов Украины», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с момента внедрения скоростного железнодорожного движения в Украине в мае 2012 года скоростными электропоездами категории «Интерсити+» воспользовались около 4 млн пассажиров.

«Укрзализныця» в январе-октябре 2014 года перевезла 1554 пассажира с ограниченными физическими возможностями в специализированных вагонах для инвалидов.

Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В 2014 году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+»), которые связали Киев с Одессой и Львовом.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и поездом с локомотивной тягой «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода.