В Киеве на весь день перекрыли Дарницкий мост из-за съемок клипа

Движение на мосту перекрыто до вечера.

В субботу, 27 октября, в Киеве перекрыли проезд через Дарницкий мост.

Об этом в Facebook сообщают "Вартові еспресо". Известно, что движение перекрыли из-за съемок клипа.

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"Если в субботу утром вы планировали переехать Днепр через Дарницкий мост, откорректируйте свой маршрут, чтобы не было неприятных сюрпризов. Мост перекрыт в направлении левого берега. Как выяснилось - на мосту работает съемочная группа, по предварительной информации, снимают клип", - сказано в сообщении.

Отметим, что въезд на Дарницкий мост перекрыт полицией. Отмечается, что движение на мосту перекрыто до вечера.