В Киеве на весь день перекрыли Дарницкий мост из-за съемок клипа
13:44, 27 октября 2018Транспорт/Связь
575 0
Движение на мосту перекрыто до вечера.
В Киеве перекрыли проезд через Дарницкий мост / фото bestbridge.net
В субботу, 27 октября, в Киеве перекрыли проезд через Дарницкий мост.
Об этом в Facebook сообщают "Вартові еспресо". Известно, что движение перекрыли из-за съемок клипа.
Читайте такжеВ Китае открыли самый длинный в мире морской мост (фоторепортаж)
"Если в субботу утром вы планировали переехать Днепр через Дарницкий мост, откорректируйте свой маршрут, чтобы не было неприятных сюрпризов. Мост перекрыт в направлении левого берега. Как выяснилось - на мосту работает съемочная группа, по предварительной информации, снимают клип", - сказано в сообщении.
Отметим, что въезд на Дарницкий мост перекрыт полицией. Отмечается, что движение на мосту перекрыто до вечера.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter