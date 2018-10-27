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В Киеве на весь день перекрыли Дарницкий мост из-за съемок клипа

13:44, 27 октября 2018
Транспорт/Связь
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В Киеве перекрыли проезд через Дарницкий мост / фото bestbridge.net

Об этом в Facebook сообщают  "Вартові еспресо". Известно, что движение перекрыли из-за съемок клипа.

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"Если в субботу утром вы планировали переехать Днепр через Дарницкий мост, откорректируйте свой маршрут, чтобы не было неприятных сюрпризов. Мост перекрыт в направлении левого берега. Как выяснилось - на мосту работает съемочная группа, по предварительной информации, снимают клип", - сказано в сообщении.

Отметим, что въезд на Дарницкий мост перекрыт полицией. Отмечается, что движение на мосту перекрыто до вечера.

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Теги: #Киев#перекрытие улиц в Киеве#мост в Киеве