Эксперты рассказали, как пьяным водителям без больших усилий удается избегать наказания

У сотрудников полиции недостаточно инструментов, чтобы бороться с пьянкой за рулем, утверждает глава Национальной платформы безопасности движения.

В Украине водители, которые попались пьяными за рулем, имеют несколько способов избежать ответственности. В результате безнаказанность влечет за собой хаос на дорогах.

Об этом рассказал глава Национальной платформы безопасности движения Алексей Павловский, передает «Обозреватель». По его мнению, в патрульной полиции сегодня нет реальных инструментов для борьбы с такими нарушителями.

"Я не считаю, что штрафы могут как-то остановить водителя от правонарушения. Может остановить сознание и неотвратимость наказания", - заявил он.

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"Сейчас у нас пьянка за рулем выглядит как? Человек выпил, сел за руль, начинает ехать, видит - патрульный автомобиль. Он не нарушает правила, патрульный автомобиль проезжает, а потом дальше может превышать скорость и нарушать ПДД", - пояснил эксперт.

Как подчеркнул Павловский, "вопрос в том, что у сотрудников полиции недостаточно инструментов, чтобы бороться с пьянкой за рулем, поэтому на дорогах такой хаос творится". Кроме того, не предусмотрено такой причины остановки, как проверка состояния водителя.

"Я вижу это постоянно. Каждые выходные мы проводим рейды. Останавливает сотрудник полиции пьяного водителя, он пересаживается на водительское сиденье, выходит из автомобиля. Боди-камера фиксирует не то, как руководил этот человек транспортным средством, а как она вышел", - отметил Павловский.

В свою очередь, журналист Владислав Антонов привел пример "возмутительной ситуации", когда нарушителям без больших усилий удается избежать наказания.

"Есть очень популярное уважаемое лицо - адвокат, у которого даже на стекле автомобиля сзади написано "Развалю протоколы по 130 статье, помогу ездить пьяным за рулем". Он приехал из Луганска, в Киеве прекрасно себя чувствует - это уважаемый человек в украинском обществе, который поможет вам избежать наказания по 130 статье. Активисты ловят, полиция ловит, а потом человек продолжает дальше прекрасно ездить за рулем. Я очень жду, когда в него влетит пьяный водитель... С меня водка на похороны", - заявил журналист.