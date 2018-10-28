В Киеве сегодня могут изменить график работы метро

В воскресенье 28 октября ограничить работу трех станций метро.

В Киеве сегодня, 28 октября, возможно внесение изменений в работу метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

отмечается, что в воскресенье на НСК "Олимпийский" состоится матч между футбольными клубами "Динамо" и "Львов". В связи с этим могут временно ограничить работу на трех станциях метрополитена.

"Так, после окончания игры, для надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход до станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - сообщает пресс-служба метрополитена в Twitter.

Напомним, в четверг, 26 октября, в Киеве станции метро "Почайна"(бывшая "Петровка") на колийной стене смонтировали новое название. Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, закупка 4 комплектов металлических букв обошлась в 110 тысяч гривен.

Добавим, что в Киеве решили построить линию метро от Кольцевой дороги до жилого массива Троещина. Также планируется обустроить пересадочные узлы на станциях метрополитена "Вокзальная", "Лукьяновская" и "Тараса Шевченко", которые позволят разгрузить существующие пересадочные узлы метрополитена в центральной части города.