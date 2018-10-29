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Суд потребовал от «Укрзализныци» вернуть банку агрессора почти миллиард гривень

11:02, 29 октября 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

Хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск «ВТБ Банка», постановив взыскать 933 млн грн задолженности по нескольким кредитным договорам от 2013 года с регионального филиала публичной акционерной компании "Укрзализныця" - «Донецкой железной дороги», имущество которой расположено в зоне операции Объединенных сил, несмотря на закон о моратории на взыскание средств за долги «Донецкой железной дороги».

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Решение суда принято 4 октября и опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам суда, банк требовал взыскать с "Укрзализныци" 1,18 млрд грн в связи с ненадлежащим выполнением кредитных договоров от 30 октября 2013 года между публичным акционерным обществом «ВТБ Банк» и государственным предприятием «Донецкая железная дорога».

Решение хозяйственного суда вступает в законную силу по истечении срока (20 дней со дня составления полного судебного решения) подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба не была подана.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Верховная Рада приняла закон о введении моратория на принудительное взыскание средств со счетов публичной акционерной компании «Укрзализныця» за долги ее регионального филиала «Донецкая железная дорога», имущество которого расположено в зоне проведения антитеррористической операции (теперь – в зоне операции Объединенных сил).

По словам главы парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослава Дубневича, имущество Донецкой магистрали не включено в уставный капитал "Укрзализныци", при этом люди, которые представляют российские банки, пользуясь юридической коллизией, хотят взыскать с «Укрзализныци» около 4 млрд грн.

В прошлом году Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения иск дочернего банка «Сбербанка России» в Украине - «Сбербанка» - о взыскании с публичной акционерной компании "Укрзализныця" 54,95 млн долл. по кредитному договору в связи с тем, что иск не содержит надлежащих доказательств отправки "Укрзализныце" копии данного искового заявления и связанных с ним документов.

Справка УНИАН. «ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому государственному «Внешторгбанку». Банк завершил 2017 год с убытком в 4,112 млрд грн.

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Теги: #суд#Укрзализныця#оккупация Донбасса#ВТБ Банк