Суд потребовал от «Укрзализныци» вернуть банку агрессора почти миллиард гривень

Суд частично удовлетворил иск «ВТБ Банка» и постановил взыскать с «Донецкой железной дороги» 933 млн грн долга по кредитным договорам.

Хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск «ВТБ Банка», постановив взыскать 933 млн грн задолженности по нескольким кредитным договорам от 2013 года с регионального филиала публичной акционерной компании "Укрзализныця" - «Донецкой железной дороги», имущество которой расположено в зоне операции Объединенных сил, несмотря на закон о моратории на взыскание средств за долги «Донецкой железной дороги».

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Решение суда принято 4 октября и опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам суда, банк требовал взыскать с "Укрзализныци" 1,18 млрд грн в связи с ненадлежащим выполнением кредитных договоров от 30 октября 2013 года между публичным акционерным обществом «ВТБ Банк» и государственным предприятием «Донецкая железная дорога».

Решение хозяйственного суда вступает в законную силу по истечении срока (20 дней со дня составления полного судебного решения) подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба не была подана.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Верховная Рада приняла закон о введении моратория на принудительное взыскание средств со счетов публичной акционерной компании «Укрзализныця» за долги ее регионального филиала «Донецкая железная дорога», имущество которого расположено в зоне проведения антитеррористической операции (теперь – в зоне операции Объединенных сил).

По словам главы парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослава Дубневича, имущество Донецкой магистрали не включено в уставный капитал "Укрзализныци", при этом люди, которые представляют российские банки, пользуясь юридической коллизией, хотят взыскать с «Укрзализныци» около 4 млрд грн.

В прошлом году Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения иск дочернего банка «Сбербанка России» в Украине - «Сбербанка» - о взыскании с публичной акционерной компании "Укрзализныця" 54,95 млн долл. по кредитному договору в связи с тем, что иск не содержит надлежащих доказательств отправки "Укрзализныце" копии данного искового заявления и связанных с ним документов.

Справка УНИАН. «ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому государственному «Внешторгбанку». Банк завершил 2017 год с убытком в 4,112 млрд грн.