Microsoft разработала смартфон с двумя дисплеями, но так и не вывела его на рынок - СМИ
Корпорация Microsoft одной из первых занималась разработкой смартфона с двумя дисплеями.
Такое устройство было создано ещё в 2015 году, хотя компания так и не представила его официально, пишет itc.ua.
Как свидетельствует новая утечка, разработанное в Microsoft мобильное устройство внешне можно сравнить с книгой. Оба дисплея соединены друг с другом при помощи обложки, которая выступает в роли своеобразного мостика между экранами.
Microsoft хотела повысить продуктивность смартфонов для своих пользователей, и это было достаточно практичное решение проблемы, с которой сталкивались потребители в то время.
Сейчас многие производители также работают над смартфонами с увеличенными дисплеями. Но сейчас, благодаря развитию технологий, речь уже идёт об устройствах со сплошными сгибаемыми дисплеями.