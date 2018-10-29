Microsoft разработала смартфон с двумя дисплеями, но так и не вывела его на рынок - СМИ

Разработанное в Microsoft мобильное устройство внешне можно сравнить с книгой.

Корпорация Microsoft одной из первых занималась разработкой смартфона с двумя дисплеями. Читайте такжеУмер соучредитель корпорации Microsoft

Такое устройство было создано ещё в 2015 году, хотя компания так и не представила его официально, пишет itc.ua.

Как свидетельствует новая утечка, разработанное в Microsoft мобильное устройство внешне можно сравнить с книгой. Оба дисплея соединены друг с другом при помощи обложки, которая выступает в роли своеобразного мостика между экранами.

Microsoft хотела повысить продуктивность смартфонов для своих пользователей, и это было достаточно практичное решение проблемы, с которой сталкивались потребители в то время.

Сейчас многие производители также работают над смартфонами с увеличенными дисплеями. Но сейчас, благодаря развитию технологий, речь уже идёт об устройствах со сплошными сгибаемыми дисплеями.