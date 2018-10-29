Украинцы с начала года купили автомобилей на $1,5 миллиарда
15:22, 29 октября 2018Транспорт/Связь
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Наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии - на 270,9 млн долл.
Иллюстрация REUTERS
Импорт легковых автомобилей в Украину за январь-сентябрь 2018 года составил 1,546 млрд долл., сообщила Государственная фискальная служба.
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Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии - на сумму 270,917 млн долл.
На втором месте оказалась Германия - импорт составил более 248,7 млн долл.
Замыкает тройку лидеров США с результатом 220,546 млн долл.
Также в ГФС сообщили, что в январе-сентябре Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 6,38 млн долл. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и ОАЭ.
Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 25% - до 82,3 тыс. единиц.
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