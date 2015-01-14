Мост через Керченский пролив будет строить скандальный олигарх Ротенберг

Наконец определен генеральный подрядчик строительства моста через Керченский пролив — им станет ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Об этом «Ведомостям» рассказали чиновники одного из ведомств, участвующих в обсуждении проекта, и два человека, близких к Минтрансу. Проект распоряжения правительства о назначении компании единственным исполнителем и проект соглашения с ней уже разосланы на согласование в заинтересованные министерства и ведомства, говорят собеседники издания.

Найти генподрядчика для мегапроекта, смету которого Минтранс предварительно оценивал в 228,3 млрд руб., оказалось непросто. Обсуждалось назначение «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко или «Мостотреста», в числе владельцев которого — сын Аркадия Ротенберга Игорь.

Было и предложение использовать схему с ФГУПом при агентстве Спецстрой, чтобы переложить на него генподрядные риски. Но у Спецстроя много проблем с другой стройкой века — космодромом «Восточный», «Мостотрест» — публичная компания с консервативным подходом к отбору проектов, а владелец «Стройтрансгаза» Тимченко под конец 2014 г. заявил, что боится взяться и не осилить керченский проект. Для «Мостотреста» также мог быть чувствителен риск санкций, отмечали участники обсуждения.

На генподрядчика такого проекта ложатся риски превышения сметы или срыва сроков, объясняет сотрудник одной из строительных компаний, это сложный технический объект, где нужна квалифицированная координация работ.

Читайте такжеDie Welt: Компенсация за санкции - Путин помогает олигархам19-километровый мост должен пройти через косу Тузла и будет включать автомобильный переход с двумя полосами движения в каждую сторону и два железнодорожных пути.

Выбор «Стройгазмонтажа» во многом обоснован именно тем, что у компании есть хоть какой-то генподрядный опыт, объясняет один из участников обсуждения. Например, «Стройгазмонтаж» выступил генподрядчиком на строительстве компрессорной станции «Русская» на «Южном потоке».

«Стройгазмонтаж» — крупнейший подрядчик «Газпрома» по строительству газопроводов. О строительстве дорог или мостов на сайте компании ничего не сказано.