"Укрзализныця" за год сократила пассажироперевозки почти на 9%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), по оперативным данным, в 2014 году сократила перевозку пассажиров по сравнению с 2013 годом на 8,9% - до более 440 млн человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок во всех видах сообщения за указанный период достигли более 7,9 млрд грн.

"Как и в предыдущие годы сохраняется тенденция несвоевременного и неполного возмещения железным дорогам понесенных затрат на перевозки льготных категорий пассажиров», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году «Укрзализныця» сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

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Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 год составили 33,5 млрд грн.

Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.