На украинских АЗС за выходные подорожал автогаз

Литр бензина А-95 стоит почти 33 гривни.

На украинских АЗС за последние сутки немного подорожал автогаз, а средние цены на бензин и дизтопливо остались стабильно высокими.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Литр бензина категории А-95 сегодня, 30 октября, утром стоит в среднем 32,94 гривни. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 30,89 гривни до 34,99 гривни. То есть сэкономить или переплатить можно до 4,1 гривни.

Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 32,05 гривни. Цены на АЗС отличаются от 30,30 гривны до 33,79 гривны.

Газ для автомобилей стоит в среднем 14,67 гривни. Минимальная стоимость на сетевых АЗС - 12,24 гривни, максимальная - 17,09 гривни.

Как сообщал УНИАН, через теневые АЗС бюджет Украины может потерять 10 миллиардов гривень. С нарушениями работает минимум 1,5 тысячи заправок. Объем реализации топлива через нелегальные пункты, которые работают без разрешительной документации, в месяц составляет около 40 тысяч тонн. Теневой рынок в сегменте дизельного топлива достигает 20%, сжиженного газа - от 30 до 50%.