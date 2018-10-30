Шахов требует не сокращать почтовые отделения, чтобы не оставлять 4,5 млн селян без пенсий

Народний депутат наголосив, що закриття поштових відділень матиме катастрофічні соціальні наслідки.

Правительство должно принять меры для предотвращения закрытия 7 тыс. почтовых отделений, из-за чего 4,5 млн пенсионеров могут остаться без пенсий.

Об этом заявил народный депутат от «Нашего края» Сергей Шахов.

Он отметил необходимость проверки деятельности монополиста по предоставлению почтовых услуг.

«Правительству следует проверить прозрачность использования денег «Укрпочтой». В частности – заоблачные зарплаты ее топ-менеджеров. Если найдут нарушения, привлечь руководство к ответственности. Если проверка докажет обоснованность расходов, предусмотреть дофинансирование почты из государственного бюджета. В любом случае Кабинет министров должен действовать решительно и не допустить закрытия 7 тыс. почтовых отделений, в результате чего 4,5 млн пенсионеров могут остаться без пенсий», – сказал Сергей Шахов.

Народный депутат отметил, что закрытие почтовых отделений будет иметь катастрофические социальные последствия.

«Во-первых, закрытие отделений приведет к увольнению с работы как минимум 10-15 тысяч человек. Во-вторых, сокращение количества почтальонов затруднит получение пенсий для 4,5 миллиона пенсионеров. Для многих пожилых людей это станет катастрофой. В целом, общество получит болезненную социальную рану», – считает Сергей Шахов.

По его мнению, без почтовых отделений села обречены на еще большую оторванность от «цивилизации» и ускоренное вымирание.

«Сельские отделения дают работу жителям сел, хотя и с минимальной оплатой труда. Поддерживают социальную инфраструктуру в отдаленных районах, заботятся о жителях маленьких населенных пунктов», – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, руководство «Укрпочты» требует увеличить тариф на доставку пенсий. Иначе угрожает закрыть 5-7 тыс. почтовых отделений, преимущественно в сельской местности. В целом «Укрпочта» содержит 12,8 тыс. объектов почтовой связи. На почте работают 73 тыс. человек, среди которых 31,2 тыс. – почтальоны. Сейчас зарплата почтальона составляет около 4 тыс. грн. Руководитель «Укрпочты» Игорь Смелянский официально задекларировал свой заработок в 4 млн грн в год.