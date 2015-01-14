«Укрзализныця» недополучила за год более 416 млн гривень компенсации за перевозки льготников

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»).

В частности, за указанный период «Укрзализныця» оказала услуги по перевозке льготных категорий граждан на сумму 582,3 млн грн, а компенсацию получила лишь в сумме 165,6 млн грн или 28% от необходимой суммы возмещения. Таким образом, задолженность за льготные перевозки в 2014 году составила 416,7 млн грн против 424,1 млн грн в 2013 году.

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В пресс-службе напомнили, что в 2013 году железные дороги перевезли льготников на сумму 628,4 млн грн, при этом получили компенсацию в размере 204,3 млн грн или 33% от суммы понесенных затрат.

"Как и в предыдущие годы сохраняется тенденция несвоевременного и неполного возмещения железным дорогам понесенных затрат на перевозки льготных категорий пассажиров», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок во всех видах сообщения в 2014 году достигли более 7,9 млрд грн.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" по итогам года ожидает 284 миллиона гривень убытков.

Задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. Согласно ст. 9 закона "О железнодорожном транспорте", убытки от осуществления льготных перевозок возмещаются железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении соответствующих льгот.