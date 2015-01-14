Украинские скоростные поезда "Тарпан" перевезли уже более 100 тысяч пассажиров

С момента запуска в июне 2014 года двух двухсистемных скоростных электропоездов ЭКр-1 «Тарпан» категории «Интерсити+» производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Кременчуг, Полтавская обл.), железные дороги перевезли в этих поездах 107 тыс. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, по состоянию на 1 января 2015 года общий пробег двух скоростных поездов составил 347 тыс. км.

В пресс-службе со ссылкой на специалистов госпредприятия «Украинская железнодорожная скоростная компания», оперирующего скоростными поездами, сообщили, что за данный период курсирования скоростных поездов отечественного производства характеризуются положительными эксплуатационными показателями и надежностью.

«Особенно хорошо пассажиры воспринимают тот факт, что мировые стандарты качества и комфорта обеспечиваются подвижным составом отечественного производства», - отмечается в сообщении.

Двухсистемный электропоезд в базовой комплектации состоит из 9 вагонов, конструкция которых полностью соответствует требованиям санитарных норм по эргономике, микроклимату, освещенности, шуму и вибрации, а также безопасности. Интерьер салона вагонов выполнен из пластиковых и металлических панелей с использованием износостойких, экологически чистых и трудногорючих материалов, а кузов вагонов изготовлен из нержавеющей стали.

В пресс-службе отметили, что в поездах есть буфет, система климат-контроля, места для размещения ручной клади и прочее. Поезд состоит из 7 прицепных и 2 головных моторных вагонов и имеет 609 сидячих мест: в первом классе - 128, во втором - 479, еще два места предусмотрены для людей с ограниченными физическими возможностями.

Читайте такжеПоезд «Интерсити+» Киев – Кривой Рог за месяц перевез более 5 тысяч пассажировПо данным пресс-службы, первый рейс электропоездом ЭКр-1 отечественного производства был осуществлен 24 июня 2014 года по маршруту Дарница - Киев-Пассажирский – Львов, а в настоящее время скоростная компания задействует эти составы на маршрутах Дарница, Киев - Одесса, Дарница, Киев - Кривой Рог, Киев - Запорожье.

Как сообщал УНИАН, с момента внедрения скоростного железнодорожного движения в Украине в мае 2012 года и по состоянию на вторую половину декабря 2014 года скоростными электропоездами категории «Интерсити+» воспользовались около 4 млн пассажиров.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В 2014 году «Укрзализныця» за счет средств «Ощадбанка» через лизинговую компанию приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр-1 (класс «Интерсити+»), которые связали Киев с Одессой и Львовом.

Стоимость ЭКр-1 в два раза меньше, чем цена корейских электропоездов Hyundai, и составляет 200 млн грн с НДС.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр-1 «Тарпан» и поезда с локомотивной тягой «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода.

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.