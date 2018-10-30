Эксперты назвали марку самого надежного автомобиля

Список возглавили марки Lexus, Toyota и Mazdа.

Американский журнал Consumer Reports опубликовал очередной рейтинг автомобилей по надежности Annual Auto Survey.

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Список возглавили марки Lexus, Toyota и Mazda, передает kommersant. Позиции в рейтинге определялись по итогам опроса 500 тыс. автовладельцев, которые делились своими отзывами о моделях разных марок. По итогам анализа мнений были составлен итоговый список.

Топ-5 по надежности заняли азиатские бренды - Lexus, Toyota, Mazda, Subaru и Kia. Среди европейских марок в пятерку лучших вошли Audi, BMW, MINI, Porsche и Volkswagen. Самыми надежными американскими моделями стали Ford, Buick, Lincoln, Dodge и Jeep.

Пять последних мест в рейтинг заняли GMC, Ram, Tesla, Cadillac и Volvo, к моделям которых у владельцев оказалось больше всего нареканий.