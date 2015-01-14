«Укрзализныця» за год сократила отчисления в бюджеты и фонды до 12 млрд гривень

В частности, за указанный период "Укрзализныця" перечислила в государственный бюджет 3,4 млрд грн, в местные бюджеты – 2,4 млрд грн, в государственные целевые фонды – более 6,2 млрд грн.

В сообщении отмечается, что объем перечисленных средств в бюджеты и целевые фонды на 3,4 млн грн превышает план.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию в Украине и уменьшение объемов перевозок пассажиров и грузов, железные дороги остаются одними из крупнейших предприятий, которые наполняют государственную казну», - подчеркнула «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, в 2013 году «Укрзализныця» сократила отчисления в бюджеты и государственные целевые фонды по сравнению с 2012 годом на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.