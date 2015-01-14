«Укрзализныця» в декабре сократила грузоперевозки почти на 25%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, за указанный период экспортные грузоперевозки сократились на 19,6% - до 10,78 млн тонн, транзитные - на 16,4%, до 2,85 млн тонн, импортные - на 6,6%, до 2,9 млн тонн, а перевозки грузов во внутреннем сообщении - на 32,5%, до 12,8 млн тонн.

Железные дороги страны во внутреннем сообщении сократили перевозки следующих номенклатур грузов: автомобилей – почти в 5 раз, каменного угля - на 49,7%, нефти и нефтепродуктов – на 26,2%, лесных грузов – на 22,2%, химических и минеральных удобрений – на 22%, тогда как перевозка минеральных стройматериалов увеличилась на 1,2%.

Читайте такжеТарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом поднимут на 30%

Также сообщается, что железные дороги уменьшили объем грузоперевозок на экспорт из-за сокращения перевозок нефти и нефтепродуктов на 81,8%, каменного угля – на 95,8%, черных металлов – на 33,8%. При этом объемы погрузки лесных грузов, руды цветной и серы, стройматериалов остались на уровне прошлогодних показателей, а руды железной и марганцевой - выросли на 7,5%.

Кроме того, объемы импортных перевозок нефти и нефтепродуктов выросли на 9,8%, руды железной и марганцевой – на 13,7%, химических и минеральных удобрений – на 59,9%, кокса – на 184%.

Объемы транзитных перевозок снизились за счет нефти и нефтепродуктов, руды цветной и серного сырья, кокса, цемента, однако ведомство зафиксировало рост объемов перевозки других видов грузов, в частности, руды железной и марганцевой, черных металлов, цветных металлов и изделий из них, лесных грузов, кокса, цемента.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» по итогам 2014 года прогнозировала сокращение грузоперевозок по сравнению с 2013 годом на 12,1% - до 390,1 млн тонн грузов.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" за год сократила пассажироперевозки почти на 9%.

В 2013 году «Укрзализныця» сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% -до 443,6 млн тонн, а перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Железные дороги Украины перевозят 70% грузов от общего объема грузоперевозок по территории страны, тогда как в странах Европейского Союза этот показатель составляет в среднем 18%.