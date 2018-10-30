«Укрзализныця» позвала к себе на корпоратив «ТИК», Бужинскую и Лопеса за более чем 600 тысяч гривень

Согласно открытой тендерной документации, группа «ТИК», Бужинская и Лопес должны не петь, а создавать и интерпретировать художественные и литературные произведения.

Филиал акционерной компании "Укрзализныця" - "Центр сервисного обеспечения" заключил договоры с певицей Катей Бужинской, певцом Амадором Лопесом и популярной группой «ТИК» для «создания и интерпретирования художественных и литературных произведений».

Об этом сказано в системе электронных госзакупок Prozorro.

Правда, большинство файлов с тендерной документации не открывается, поэтому не понятно, когда певцы, с которыми уже все три договора подписаны, должны интерпретировать художественные произведения – 4 ноября на день железнодорожника или на Новый год.

Известно лишь, что срок предоставления услуг - до 31 декабря 2018 года, а место - выставочный Центр «Акко Интернешнл», расположенный в Киеве на Броварском проспекте.

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Кроме того, из Prozorro можно узнать, что 22 октября были подписаны договоры с физлицом-предпринимателем Бужинской Екатериной Владимировной на сумму 165 тыс. грн и с физлицом-предпринимателем Лопесом Родригесом Амадором Хосе на сумму 163 тыс. грн. Также, 11 октября был подписан договор с физлицом-предпринимателем Бронюком В. В., который является лидером группы «ТИК» на сумму 299,6 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, за последние несколько лет «Укрзализныця» больше всего потратила денег на празднование дня железнодорожника в 2016 году, выделив тогда на гуляния 2,6 млн грн.

Кроме того, эксперты в последнее время не раз отмечали странные тендеры «УЗ», в частности, намерения купить знаки различия для руководящего состава «Укрзализныци» почти на 500 тыс. грн, в том числе три воротника и три пары наплечных знаков для главы компании Евгения Кравцова, чья зарплата в месяц составляет почти миллион гривень.

"Укрзализныця" также собирается заплатить за ремонт туалетов в Hyundai 4 миллиона гривень компании с одним работником.