Большие штрафы и конфискация авто: в Украине придумали новый способ борьбы с нелегальными такси

В ассоциации таксистов подсчитали, что теневой оборот в сфере пассажирских перевозок составляет 40 млрд гривень ежегодно.

В Украине придумали новый способ борьбы с нелегальными перевозчиками. Если водитель работает без лицензии и был пойман на горячем дважды за год, то он рискует остаться без машины.

Такой идеей больше всего возмутились легальные службы такси, говорится в сюжете ТСН. Они опасаются, что в случае одобрения соответствующего законопроекта будут проверять именно "официалов", а нелегалы и дальше будут ездить безнаказанными. Поэтому ассоциация таксистов угрожает всеукраинской забастовкой.

Валерий – столичный таксист. Пятый год за рулем собственной машины зарабатывает себе на жизнь. "Всю жизнь возил руководство, теперь приходится зарабатывать", - говорит он. Кассового аппарата у него нет – таксист не скрывает, что он нелегал. Заказ получает от диспетчерских служб, платит им 10% и выходить из тени не собирается. "Человек заболел, не работает, а налог должен платить", - объясняет он.

Бороться с такими, как Валерий, государство пытается уже два десятка лет ужесточением штрафов и требований к автомобилю. Это не помогло, поэтому решили завернуть гайки еще. "Выявление в очередной раз такого нарушения в течение года будет приводить или к штрафу, максимально 170 тысяч гривень, или к конфискации транспортного средства", - пояснил начальник департамента Министерства инфраструктуры Украины Виктор Сасин.

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Больше всего таким новациям возмутились легальные таксисты. Руслан показывает все атрибуты настоящего такси: кассовый аппарат, таксометр и все разрешительные документы. Однако придраться проверяющие могут к любой мелочи – и забрать авто. А нелегалов и дальше не тронут, опасается владелец службы такси. "Каковы шансы, что это такси едет? Его никто не остановит и не спросит. Давайте сначала отрегулируем рынок перевозок, а потом будем требовать со всех", - предлагает Руслан Гошовский.

40 млрд гривень ежегодно – теневой оборот в сфере пассажирских перевозок. Это подсчитали в ассоциации таксистов. Количество нелегалов растет, а с ними растет и количество аварий, пострадавших и жертв. Ежедневно украинские такси перевозят 2 млн пассажиров, и ни у одного из них нет стопроцентной гарантии на безопасную доставку в пункт назначения.

Ассоциации и профсоюза таксистов угрожают всеукраинской забастовкой за попытки конфисковывать авто. Авторы законопроекта убеждают, что будут ловить только перевозчиков без лицензии. Нелегал Валерий излучает спокойствие. "Снимаем шашки – и вы не видите, я таксист или не таксист, вот и все. Продолжаем работать дальше", - говорит он. Сейчас рынок услуг такси регулируют исключительно пассажиры – выбирает каждый сам собственным кошельком.