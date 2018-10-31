«Укрпошта» увеличила убыток на четверть

Чистый доход компании увеличился на 27,6% - до 4,799 млрд грн.

Национальный почтовый оператор «Укрпошта» по итогам девяти месяцев увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 23,7% - до 514,1 млн грн.

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При этом чистый доход компании от реализации продукции составил 4,669 млрд грн, что на 27,6% больше, чем в январе-сентябре 2017 года (3,762 млрд грн).

Себестоимость реализованной продукции в январе-сентябре составила 4,6 млрд грн, а валовая прибыль составила 202,1 тыс. грн.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг, в том числе выплату пенсий, через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

«Укрпошта» в 2017 году получила 203 млн грн чистого убытка против 158 млн грн чистой прибыли годом ранее.