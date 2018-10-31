Завтра в киевском транспорте заработает электронный билет

Омелян заявил, что наличность от пассажирских перевозок в общественном транспорте - это миллионы гривень в день, значительная часть которых девается неизвестно куда.

Завтра в киевском общественном транспорте заработает электронный билет, и пассажиры смогут оплачивать проезд по безналичному расчету.

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Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил на своей странице в Facebook.

"Уже завтра в Киеве заработает электронный билет. Более 1000 единиц общественного транспорта Киева оснащены валидаторами, поэтому пассажиры смогут рассчитываться за проезд в транспорте по безналу. Почему это важно? Потому что наличные - это плохой учет и большие возможности для злоупотреблений», - написал он.

Омелян заявил, что наличность от пассажирских перевозок в общественном транспорте - это миллионы гривень в день, значительная часть которых девается неизвестно куда.

"А должны идти на новый транспорт, комфорт и безопасность для пассажиров. Электронный билет - это удобно для пассажира и эффективно для местных властей. К примеру, от внедрения электронного билета в Батуми поступления в бюджет города от транспортной сферы выросли на 30% и были направлены, что логично, на закупку нового транспорта. И так должно быть во всех городах Украины с перспективой введения единого билета по всей стране", - написал он.

Также Омелян подчеркнул, что Белая Церковь, Тернополь, Днепр уже тестируют и работают с системами электронной билетов, а на очереди Одесса, Львов, Винница и другие города.

При этом министр отметил, что следующим шагом станет содействие разработке "облачной" платформы электронного билета. "Смысл концепции в том, что малым и средним городам может быть сложно и дорого внедрять отдельные системы е-билета. Поэтому целесообразно создать одну систему и предоставить городам доступ к ней. А в "облаке" уже каждый город сможет устанавливать свои маршруты, тарифы, перевозчиков и т.д., а также внедрять единый билет на все виды транспорта, не только общественного", - написал Омелян.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской горадминистрации сообщили, что в муниципальном транспорте с 1 ноября вводится в тестовом режиме единый электронный билет для оплаты проезда.