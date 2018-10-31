Кабмин сделал из "Укрзализныци" частное акционерное общество

По данным пресс-службы УЗ, тип акционерного общества как «частное» никоим образом не меняет форму государственной собственности «Укрзализныци», так как сейчас нет правовых оснований для приватизации компании.

Кабинет министров Украины принял решение об изменении типа акционерного общества «Укрзализныци» с публичного на частное, переименовав его в акционерное общество «Украинская железная дорога».

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Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци», соответствующее решение правительство приняло сегодня, 31 октября.

Отмечается, что изменение типа акционерного общества «Укрзализныци» вызвано в первую очередь необходимостью привести устав компании в соответствие с законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ.

Согласно сообщению, в 2018 году начали действовать новые подходы к разграничению публичных и частных акционерных обществ и регулирования их правового статуса, появился четкий критерий отнесения акционерного общества к категории публичного, который приблизил понятие публичного акционерного общества к стандартам развитых рынков.

«Публичным акционерным обществом после изменений в законодательстве является акционерное общество, по акциям которого осуществлено публичное предложение и/или акции которого допущены к торгам на фондовой бирже в части включения в биржевой реестр. «Укрзализныця» со времени существования в организационно-правовой форме акционерного общества не осуществляла публичного предложения акций, и ее акции не находились и не находятся в листинге», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, тип акционерного общества как «частное» никоим образом не меняет форму государственной собственности «Укрзализныци», так как сейчас нет правовых оснований для приватизации компании.

«С изменением правового статуса «Укрзализныци» с публичного на частное акционерное общество 100% акций по-прежнему принадлежат государству и запрещены для отчуждения. Мы имели ситуацию, когда формально акционерное общество имело признаки частного, а значилось в государственном реестре как публичное. Теперь это несоответствие устранено», - цитирует пресс-служба и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова.

По словам руководителя компании, с изменением типа акционерного общества «Укрзализныця» сможет пользоваться более упрощенным подходом к регулированию, которое соответствует действующему типу акционерного общества. «Такая согласованность увеличит доверие инвесторов и позволит выстроить четкое корпоративное управление компанией», - отметил Кравцов.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.