Кабмин сделал из "Укрзализныци" частное акционерное общество
Кабинет министров Украины принял решение об изменении типа акционерного общества «Укрзализныци» с публичного на частное, переименовав его в акционерное общество «Украинская железная дорога».
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Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци», соответствующее решение правительство приняло сегодня, 31 октября.
Отмечается, что изменение типа акционерного общества «Укрзализныци» вызвано в первую очередь необходимостью привести устав компании в соответствие с законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ.
Согласно сообщению, в 2018 году начали действовать новые подходы к разграничению публичных и частных акционерных обществ и регулирования их правового статуса, появился четкий критерий отнесения акционерного общества к категории публичного, который приблизил понятие публичного акционерного общества к стандартам развитых рынков.
«Публичным акционерным обществом после изменений в законодательстве является акционерное общество, по акциям которого осуществлено публичное предложение и/или акции которого допущены к торгам на фондовой бирже в части включения в биржевой реестр. «Укрзализныця» со времени существования в организационно-правовой форме акционерного общества не осуществляла публичного предложения акций, и ее акции не находились и не находятся в листинге», - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, тип акционерного общества как «частное» никоим образом не меняет форму государственной собственности «Укрзализныци», так как сейчас нет правовых оснований для приватизации компании.
«С изменением правового статуса «Укрзализныци» с публичного на частное акционерное общество 100% акций по-прежнему принадлежат государству и запрещены для отчуждения. Мы имели ситуацию, когда формально акционерное общество имело признаки частного, а значилось в государственном реестре как публичное. Теперь это несоответствие устранено», - цитирует пресс-служба и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова.
По словам руководителя компании, с изменением типа акционерного общества «Укрзализныця» сможет пользоваться более упрощенным подходом к регулированию, которое соответствует действующему типу акционерного общества. «Такая согласованность увеличит доверие инвесторов и позволит выстроить четкое корпоративное управление компанией», - отметил Кравцов.
Справка УНИАН. «Укрзализныця» входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.
Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.