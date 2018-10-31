Счетная палата хочет провести аудит "Укрзализныци"

Причинами для проверки стали нарекания на работу госкомпании, скандалы при осуществлении госзакупок и обращение министра инфраструктуры Омеляна.

Счетная палата Украины планирует в 2019 году провести аудит деятельности государственной компании "Укрзализныця" на предмет ценовой политики, закупочных цен и эффективности использования государственного имущества.

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Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба ведомства.

"Учитывая, что нынешний план аудитов уже утвержден и до конца года остается мало времени, обсуждается возможность проверки этого общества в следующем году", - цитируется Пацкана пресс-служба Счетной палаты.

Согласно сообщению, причинами для аудита госкомпании являются постоянные скандалы, связанные с закупками "Укрзализныци", а также несколько повышений цен на проезд в железнодорожном транспорте при неизменно низком качестве оказываемых услуг.

Также в ведомстве добавили, что соответствующую просьбу о проведении аудита они получили от Министерства инфраструктуры.

"Счетная палата получила письмо от министра инфраструктуры Владимира Омеляна с просьбой провести аудит "Укрзализныци". Постоянная критика в адрес общества не осталась без внимания министра, и он также заинтересован в объективной оценке эффективности или неэффективности работы "Укрзализныци", - цитируется Пацкана пресс-служба Счетной палаты.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.