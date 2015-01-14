Производство автотранспорта в Украине упало на 43%

По данным ассоциации, наибольшее падение произошло в автобусном сегменте украинского автопрома, где за 12 месяцев было произведено всего 906 единиц техники, что на 63,5% меньше показателя 2013 года. При этом 38%, или 347 из все выпущенных автобусов, было произведено на заводе “Черкасский автобус”.

Выпуск легковых автомобилей в прошлом году сократился на 43,3% - до 25,941 тыс. шт. При этом 12,779 тыс., или 49% от всех легковых автомобилей, было произведено на Запорожском автомобилестроительном заводе.

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Производство коммерческих авто сократилось на 15,2% и составило 1,904 тыс. авто. В производстве коммерческих автомобилей абсолютным лидером 2014 года стал «АвтоКрАЗ» с результатом 1,388 тыс. авто, что составило 73% производства в этом сегменте отечественного автопрома.

В декабре 2014 года производство автомобилей составило 257 единиц, что на 95,4% меньше аналогичного показателя 2013 года и на 31,5% меньше показателя ноября 2014 года.

В сегменте автобусов производство в декабре сократилось на 83,4% по сравнением с декабрем 2013 года - до 61 единицы и на 11,6% по сравнению с ноябрем 2014 года.

Рост показателей производства в декабре был отмечен только в секторе коммерческих автомобилей. По сравнению с ноябрем 2014 года производство выросло на 21,6% – до 186 шт., но в то же время этот результат на 52,1% меньше, чем в декабре 2013 года.

Как сообщал УНИАН, производство автомобилей в Украине по итогам 2013 года сократилось по сравнению с 2012 годом на 33,9% - до 50,449 тыс. штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).