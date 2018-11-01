В Киеве до весны отменяют скоростной режим 80 км/ч (список улиц)

С 1 ноября ездить на 80 км/ч нельзя будет даже на улицах, ранее указанных в разрешении Киеврады.

С сегодняшнего дня, 1 ноября, автомобилисты Киева не смогут разгоняться до 80 км/ч даже на тех улицах, которые присутствовали в разрешении Киеврады от 9 октября.

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Об этом сообщает "112 Украина".

"Киевские власти решили, что скоростной режим будет действовать только с 1 апреля по 31 октября ежегодно, в остальное время он будет отменен", - говорится в сообщении.

Таким образом, водители до весны больше не смогут разгоняться на таких улицах:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе - если ведется капремонт проезжей части);

- Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);

- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);

- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

- ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

- ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);

- просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев" - если ведется капремонт проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

- ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

- просп. Соборности - если установлено распределительное транспортное ограждение.