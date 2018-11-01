«Укрпошту» хотят сделать монополистом по доставке посылок до 10 килограмм (детали законопроекта)

Минифраструктуры предлагает закрепить за «Укрпоштой» исключительное право на доставку писем до 2 кг и посылок до 10 кг. Данные почтовые услуги предлагается отнести к перечню универсальных.

Министерство инфраструктуры инициирует проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О почтовой связи», которым предлагается предоставить национальному оператору почтовой связи «Укрпошта» исключительное право на доставку писем до 2 кг и посылок до 10 кг.

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Соответствующий законопроект размещен на сайте Министерства инфраструктуры.

Согласно тексту документа, к универсальным услугам почтовой связи относятся услуги по пересылке почтовых отправлений весом до 2 кг, посылок весом до 10 кг, секограмм (отправление, имеющее рельефный шрифт – УНИАН) весом до 7 кг, а также регистрируемых и с объявленной ценностью почтовых отправлений.

Как сообщал УНИАН, в августе Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) утвердила двухэтапное повышение тарифов на услуги почтовой связи в 2018-2019 годах.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются НКРСИ, а также исключительное право на издание, введение в оборот и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывода их из оборота в Украине.