В Киеве ввели электронный билет на транспорт: как он работает

Бесконтактная пластиковая карта похожа размерами на банковскую, купить ее можно за 40 грн, а потом пополнять, чтобы совершать поездки.

С сегодняшнего дня, 1 ноября, в коммунальном общественном транспорте Киева – метро, автобусах, троллейбусах и трамваях – в тестовом режиме вводят единый электронный билет.

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Бесконтактная пластиковая карта похожа размерами на банковскую, купить ее можно за 40 грн, а потом пополнять, чтобы совершать поездки, пишет ТСН.

Продажу электронных карт будут осуществлять кондукторы в троллейбусах, трамваях и автобусах, в кассах метрополитена, "Киевпастранса" (адреса по ссылке), специальных боксах, киосках "Пресса", "Туринфо", "Т-Киосках".

Стандартная стоимость проезда во всем коммунальном общественном транспорте - 8 грн. Если пополнить карту на большую сумму, то действуют скидки. Скажем, пополнение на 325 грн даст возможность снизить стоимость поездки до 6,5 грн и таким образом получится 50 поездок. То есть экономия - 75 грн.

После покупки карту нужно зарегистрировать в личном кабинете на сайте transport.kyivcity.gov.ua. Для осуществления поездок нужно пополнить карточку деньгами с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи.

В кассах метрополитена и "Киевпастранса", в боксах самообслуживания - Ibox, EasyPay, PrivatBank, 2Click, в киосках "Пресса", "Туринфо", "Т-Киосках", на платежных порталах Ірау, Portmone, EasyPay, "Приват24", в мобильном приложении "Приват24".

Общественный транспорт будет оборудован валидаторами (около 1200 на всю столицу) – специальными считывающими устройствами. Их можно будет найти возле дверей и внутри салонов общественного транспорта. Пассажиру нужно просто приложить транспортную карту к валидатору – проезд оплачен. Контролеры будут иметь специальные устройства для проверки регистрации электронного билета. В метро валидаторами оборудована часть турникетов.

Для пассажиров, которые ездят нерегулярно, вместо жетонов в метро и одноразовых бумажных билетов в наземном транспорте вводят единые бумажные билеты с QR-кодами. Их можно будет приобрести по 8 грн в специальных боксах, а также в кассах метрополитена и "Киевпасстранса". Принцип действия такого одноразового билета подобный тому, что и с Е-Билетом – нужно приложить к валидатору, чтобы система виртуально закомпостировала билет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской горадминистрации сообщили, что в муниципальном транспорте с 1 ноября вводится в тестовом режиме единый электронный билет для оплаты проезда.