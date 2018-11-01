В Украине с сегодняшнего дня дорожает телефонная связь

Повышение предусматривает два этапа - с ноября текущего года и с начала 2019 года.

В Украине с сегодняшнего дня, 1 ноября, выросли тарифы на фиксированную телефонную связь.

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Соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) от 18 сентября вступило в силу.

«Обращаем внимание, что с 1 ноября 2018 года вступают в силу новые Предельные тарифы, утвержденные решением НКРСИ от 18 сентября 2018 № 488 «Об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги и признании утратившим силу решения НКРСИ от 28 ноября 2017 № 606» и зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 2 октября 2018 под № 1125/32577», - говорится в сообщении регулятора.

Как сообщал УНИАН, в сентябре НКРСИ утвердила двухэтапное повышение на фиксированную телефонную связь и направила документ на окончательное согласование Министерства юстиции. Как сообщила пресс-служба «Укртелекома», изменения предусматривают два этапа: с ноября текущего года на 17% вырастет тариф для населения в городе (от 3-7 грн), а в селах - на 18,8% (3-7 грн). С начала 2019 года - для населения и юридических лиц в городах повышение составит 9% (от 2 до 5 грн), для сельских юридических лиц - 12% (3-6 грн), для бюджетных учреждений - 14,7% (3-7 грн), для сельского населения тариф повысится на 18,7% (4-9 грн в зависимости от типа подключения (отдельная линия, спаренная, почасовой или без почасовой тарификации и т.п.)

Ранее «Укртелеком» обратился в НКРСИ с просьбой рассмотреть повышение предельных тарифов на фиксированную телефонную связь на 14% с ноября 2018 года и еще на 10% с января 2019 года в связи с ростом себестоимости предоставления услуги.