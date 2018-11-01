В Украине подешевел бензин

Ряд крупных сетей АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо на 50 коп. за литр.

Крупные сетевые операторы АЗС ОККО и WOG с 31 октября по 1 ноября снизили цены на бензины и дизельное топливо на 50 копеек за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Читайте такжеЭксперт назвал причины рекордного роста цен на автогаз

Так, на АЗС OKKO и WOG стоимость бензинов снизилась до: А-92 – 33,49 грн за литр, А-95 – 34,49 грн за литр, А-95+ – 35,49 грн за литр. Стоимость дизтоплива у операторов не поменялась.

Согласно информации UPECO, по состоянию на 1 ноября средняя стоимость нефтепродуктов в Украине составила: А-92 - 31,65 грн за литр, А-95 – 32,77 грн за литр, А-95 Премиум - 33,86 грн за литр, ДТ - 32,31 грн за литр и ДТ Премиум – 33,69 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках росли с конца августа на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября.