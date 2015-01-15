Крупнейший продавец подержанных автомобилей сворачивает бизнес в России

Крупнейший в Центральной и Восточной Европе продавец подержанных автомобилей AAA Auto сворачивает бизнес в России, проработав чуть более трех лет, пишет в четверг газета "Коммерсант".

AAA Auto прекратила продажи автомобилей в российском офисе в подмосковной Щербинке после Рождества, рассказали изданию в компании.

"Мы временно покидаем Россию из-за продолжающегося ухудшения экономической ситуации и рублевого кризиса",— сообщила гендиректор AAA Auto Каролина Тополова.

Если ситуация улучшится, компания вернется на рынок через два-три года, не исключила она. Компания уже разослала уведомления партнерам о закрытии российского филиала.

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ААА Auto, основной бизнес которой находится в Чехии и Словакии, в 2014 году продала 63,6 тыс. автомобилей. В России компания начала работать в 2011 году, реализовав 7,7 тыс. автомобилей. В 2013 году выручка ее российского юрлица ООО "ААА Авто" — 1,1 млрд руб, чистый убыток — 61 млн руб. Общая выручка ААА Auto в 2013 году — 379 млн евро. Показатели за 2014 год не раскрываются.