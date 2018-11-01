Антикризисный пакет от Укрпошты: уволить 30% админперсонала, топ-менеджмент не трогать

По словам главы "Укрпошты", у компании есть срок до 1 декабря, который позволяет дождаться согласования нового тарифа по доставке пенсий, что позволит не реализовывать все запланированные сокращения.

Национальный почтовый оператор "Укрпошта" уже запустил процедуру сокращения административно-управленческого персонала на 30% согласно антикризисному плану, который вступил в силу.

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Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве гендиректор компании Игорь Смелянский.

По словам главы компании, он подписал соответствующий документ сегодня, 1 ноября, и обратился к профсоюзам с соответствующим уведомлением.

"Это 30% от фонда оплаты труда административно-управленческого персонала. И это не топ-менеджмент. Административно-управленческим персоналом считаются и бухгалтеры, и IT-специалисты, и другие. А потому да, это 30% от фонда оплаты труда непроизводственного персонала", - сказал он.

По словам главы "Укрпошты", у компании есть срок до 1 декабря, который позволяет дождаться согласования нового тарифа по доставке пенсий, что позволит не реализовывать все запланированные сокращения.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский заявил, что компания подготовила антикризисный план, который начинает действовать с 1 ноября, если экономически оправданный тариф на доставку пенсий не будет принят. Согласно плану предполагается, что компания закроет 5-7 тысяч стационарных отделений, уволит часть административного и производственного персонала.

В 2017 году "Укрпошта" получила 203 миллиона гривень чистого убытка против 158 миллионов гривень чистой прибыли годом ранее.

При этом "Укрпошта" оценила убытки от услуги доставки пенсий в 1 миллиард гривень в год.

Летом президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает категорически против сокращения "Укрпоштой" отделений в сельской местности, а также намерения прекратить предоставление услуги по выплате пенсий через отделения оператора.

Справка УНИАН. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг, в том числе выплату пенсий, через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.