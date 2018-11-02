Бензин и дизтопливо подешевели еще на 20-70 копеек

Средняя розничная цена бензина А-95 снизилась до 32,66 грн/л, а дизельного топлива – до 32,31 грн/л.

Ряд сетей АЗС с 1 по 2 ноября снизили цены на бензины и дизельное топливо на 20-70 копеек за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Читайте такжеЦена автогаза в Украине побила исторический рекорд

Так, на АЗС AMIC в Киеве стоимость бензинов снизилась на 70 копеек за литр, а ДТ – на 30 копеек за литр, до: А-92 – 32,99 грн, А-95 – 33,99 грн, ДТ – 32,99 грн.

Также, на 30 копеек за литр подешевели бензины в сети Glusco, до: А-92 – 32,45 грн, А-95 – 33,45 грн, А-95 – 34,45 грн. На 50 копеек за литр цены на бензины снизили на АЗС Parallel, до: А-92 – 31,49 грн, А-95 – 33,39 грн, А-95 – 34,39 грн. Операторы Mango и Ultra снизили цены на 20-70 копеек за литр, до: А-92 – 29,99 грн, А-95 – 30,99 грн, ДТ – 31,49 грн.

В то же время цены в ривненской сети ОЛАС, напротив, выросли на 40-50 копеек за литр, до: А-92 – 31,30 грн, А-95 – 32,30 грн, ДТ – 31,20 грн.

Таким образом, по состоянию на 2 ноября средние цены на заправках в Украине снизились до следующего уровня: А-92 – 31,55 грн/л, А-95 – 32,66 грн/л, А-95 Премиум – 33,75 грн/л, ДТ – 32,31 грн/л, ДТ Премиум – 33,66 грн/л.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках росли с конца августа на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября.