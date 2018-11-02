Brussels Airlines отказалась от российских "Суперджетов"

Причиной отказа стали постоянные неисправности российских самолетов.

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines заявила, что отказывается от эксплуатации российских Sukhoi SuperJet. Их заменят моделями CRJ-900 канадского производителя Bombardier. Причина - в неисправностях самолетов, сообщает Би-би-си.

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"По данным издания L'Echo, в прошлом году бельгийский национальный авиаперевозчик заключил договор на лизинг четырех "Суперджетов" с ирландской CityJet. Однако летом у новых самолетов обнаружились поломки, и Brussels Airlines пришлось задержать или отменить множество рейсов", - говорится в сообщении.

Глава Brussels Airlines Кристина Фоерстер заявила, что хочет как можно скорее избавиться от SSJ100, пишет издание. В конце октября бельгийская компания заключила новый договор с CityJet на лизинг канадских самолетов.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что информация по поводу отказа от SSJ100 - "не новая", и пояснили, что техническое обслуживание новых самолетов отнимает слишком много времени.

"Так со всеми типами новых самолетов, так было и с Airbus, и Boieng, это всегда так. Когда эксплуатация самолета уже устоялась, то знаешь, что делать, какую деталь менять. Но в случае с SuperJet мы пока не на той стадии, когда у нас много опыта", - сообщил представитель авиакомпании.