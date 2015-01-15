Пассажирские перевозки в зоне АТО должны быть полностью прекращены - «Укртрансинспекция»

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте («Укртрансинспекция»).

Пресс-служба ведомства напоминает, что с 6 января 2015 года прекращена продажа билетов и осуществление автобусных перевозок по маршрутам, пролегающим по территории проведения антитеррористической операции.

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«Движение автобусов по маршрутам общего пользования, следующих в направлении Донецкой и Луганской областей и пересекающих линию разграничения, должно осуществляться в населенные пункты, расположенные на подконтрольной Украине территории», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также «Укртрансинспекция» просит сообщать о фактах нарушения режима автоперевозок.

В свою очередь, пресс-служба Управления ГАИ в Донецкой области сообщила об ограничении с 15 января движения автотранспорта на автодороге Славянск – Донецк – Мариуполь в связи с проведением АТО.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины с целью ограничения движения людей и грузов через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции определил 7 транспортных коридоров для въезда и выезда из оккупированной территории: Луганск - Счастье - Новоайдар, Луганск - Станица Луганская - Широкий, Фащевка - Дебальцево - Артемовск, Горловка - Артемовск, Донецк - Курахово, Донецк - Мариуполь (через Волноваху) и Новоазовск - Красноармейск - Талаковка - Мариуполь.