«Укрзализныця» на праздники перевезла больше 165 тыс. пассажиров в скоростных поездах

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци») .

Согласно сообщению, за период с 24 декабря 2014 года и по 12 января 2015 года «Укрзализныця» отправила 445 скоростных поездов этих категорий, в которых был перевезен 165 681 пассажир.

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В частности, за указанный период Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК), оперирующая скоростными поездами, отправила 118 поездов в харьковском направлении и перевезла 50 713 пассажиров; в днепропетровском - 112 поездов, 47 503 пассажира; во львовском - 80 поездов, 26 608 человек; в одесском - 38 поездов, 7490 пассажиров; в криворожском - 19 поездов, 4436 пассажиров; в донецком (до Константиновки) - 40 поездов, 19 443 пассажира; в тернопольском - 38 поездов, 7488 пассажиров.

«Украинская железнодорожная скоростная компания в полном объеме удовлетворила потребности пассажиров в осуществлении путешествий накануне и во время новогодних и рождественских праздников… Компания благодарит своих пассажиров за доверие и надеется, что они и впредь будут выбирать для своих путешествий скоростные поезда», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, с момента внедрения скоростного железнодорожного движения в Украине в мае 2012 года и по состоянию на середину декабря 2014 года скоростными электропоездами категории «Интерсити+» воспользовались около 4 млн пассажиров.

По состоянию на конец декабря 2014 года на зимние праздники "Укрзализныця" предложила пассажирам более 2,1 млн билетов на поезда дальнего сообщения в самых популярных направлениях. В период рождественских праздников по Украине курсировали 15 дополнительных поездов.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В 2014 году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+»), которые связали Киев с Одессой и Львовом.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и поездом с локомотивной тягой «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода.