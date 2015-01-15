На конкурс на 3G-лицензию подали заявки три оператора

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«Да, мы будем участвовать в конкурсе. Документы уже подали», - сообщили в пресс-службе «МТС Украина».

Оператор «Киевстар» также подтвердил подачу заявки на участие в конкурсе на 3G в установленный условиями тендера время.

«Киевстар» подал заявку на участие в конкурсе, поскольку, с нашей точки зрения, в существующих экономических и технологических реалиях это единственный путь развития телекоминдустрии Украины», - цитирует пресс-служба президента компании Петра Чернышова.

Читайте такжеЭксперт обвиняет Кабмин в намеренном затягивании внедрения 3G-связи в УкраинеТретий по числу абонентов мобильный оператор «Астелит» (ТМ life:) также сообщил о намерении участвовать в тендере.

«Твердо веря в перспективы 3G-технологии, life:) подал все документы на участие в тендере в соответствии с его требованиями», - сообщили в пресс-службе «Астелита».

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2014 года Кабинет министров Украины подписал распоряжение об утверждении условий конкурса на покупку лицензий на 3G-связь.

Утвержденный документ предусматривает проведение тендера на право получения лицензий на 15 лет во всех регионах Украины по трем лотам одновременно. При этом Кабмин увеличил стартовую стоимость лицензии на 3G до 2,7 млрд грн с ранее предложенных 2,443 млрд грн. Кроме того, трем операторам-победителям необходимо будет взять на себя расходы, связанные с проведением конверсии, общая стоимость которой оценивается в 1,6 млрд грн. При этом предполагается, что сумма может меняться в зависимости от инфляции.

В документе также отмечается, что операторам необходимо будет в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет - на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением свыше 10 тысяч человек.

В свою очередь, в условиях тендера прописывается, что к участию в торгах могут не допустить мобильных операторов, которые подпали под действие Закона «О санкциях».

В начале декабря Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение объявить о проведении тендера 16 февраля 2015 года. Конечным сроком подачи заявок установлен 15 января текущего года.