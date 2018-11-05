Бензин продолжает дешеветь

Ряд сетей АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо на 0,2-1 грн за литр.

Ряд сетей АЗС со 2 по 5 ноября снизили цены на бензины и дизельное топливо на 0,2-1 грн за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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Так, в сети АЗС SOCAR стоимость бензинов снизилась на 50 коп. за литр, до: А-92 – 33,49 грн за литр, и А-95 – 34,49 грн за литр. На заправках Glusco в Киеве бензины подешевели на 20 коп. за литр, до: А-92 – 32,25 грн за литр и А-95 – 33,25 грн за литр. Столичный оператор KLO снизил цены на А-92 и А-95 до 31,99 грн за литр и 32,49 грн за литр, соответственно.

На АЗС «БРСМ-Нафта» цены снизились на 20 коп. за литр, до: А-92 – 29,49 грн за литр, А-95 – 29,79 грн за литр, ДТ – 30,99 грн за литр.

Таким образом, по состоянию на 5 ноября средние цены на заправках в Украине снизились до следующего уровня: А-92 – 31,55 грн за литр, А-95 – 32,66 грн за литр, А-95 Премиум – 33,77 грн за литр, ДТ – 32,30 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках росли с конца августа на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября.