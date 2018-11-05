Кличко: город шаг за шагом реализует необходимые киевлянам проекты - метро на Троещину и Виноградарь

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил коллектив Киевского метрополитена с Днем метро и вручил лучшим специалистам благодарности городского головы за добросовестное выполнение профессиональных обязанностей.

“Поздравляю весь ваш большой коллектив с профессиональным праздником – Днем Киевского метрополитена. 58 лет назад в жизни столицы произошло очень важное событие – пуск первых пяти станций метро. Сегодня их 52! – сказал Кличко. – Но перед нами стоит не менее серьезная задача – проложить линии метро на Виноградарь и Троещину. Чтобы сделать жизнь сотен тысяч киевлян комфортнее”, - добавил он.

Мэр напомнил, что сейчас проходит тендер на строительство метро на Виноградарь. И город прилагает максимум усилий, чтобы 2019-й стал годом восстановления и развития столичного метрополитена. Также сегодня продолжаются переговоры с китайским консорциумом по проекту метро на Троещину, передает пресс-служба Кличко.

Вместе с тем, Кличко отметил, что в результате повышения тарифов на перевозки в общественном транспорте в июле этого года был найден и ресурс для повышения зарплаты сотрудникам метрополитена на 25%.

Кличко поблагодарил коллектив предприятия за добросовестный труд, бессонные ночи, преданность профессии и преданность столице Украины.

“И днем и ночью вы делаете большую и важную работу. Чтобы 1,5 миллиона пассажиров ежедневно, воспользовавшись метро, могли быстро доехать на работу или по своим делам. А каждый год вы перевозите полмиллиарда пассажиров! Это колоссальные цифры!”, - отметил он.

Кличко вручил благодарности городского головы за добросовестное выполнение должностных обязанностей шести лучшим сотрудникам коммунального предприятия.

Напомним, 6 ноября 1960 года состоялся запуск первых пяти станций метро - "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр". Сегодня в Киевском метрополитене работает почти 8 тысяч работников за 350-ю профессиями. 68 % специалистов работают во вредных и особо вредных условиях, 10 % – постоянно ночью.

Киевский метрополитен состоит из 52 станции, в частности глубочайшая в мире - “Арсенальная” (расположена на глубине 105,5 метров); почти 70 км тоннелей, рельсов, стрелочных переводов, шпал; 822 вагона, 130 поездов для пассажиров ежедневно; 3 депо, 17 структурных подразделений.

За последние четыре года было модернизировано 135 вагонов метро и реконструирована станция “Левобережная”. Сейчас продолжаются ремонтные работы на станции “Святошин”.