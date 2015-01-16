Продажи легковых автомобилей в ЕС выросли впервые за семь лет

Согласно опубликованным данным, за 12 месяцев прошлого года рост продаж автомобилей продемонстрировали крупнейшие рынки Евросоюза. Прирост авторынка в Испании составил 18%, в Великобритании - 9,3%, в Италии - 4,2%, в Германии - 2,9% и во Франции - 0,3%.

Как отметили представители ассоциации, рост продаж в 2014 году стал первым годовым ростом европейского авторынка за последние семь лет.

Общие продажи в странах Европы в прошлом году выросли на 5,4% - до 13 млн авто.

Продажи автомобилей в странах Евросоюза (без учета данных Мальты) в декабре 2014 года по сравнению с аналогичным показателем 2013 года увеличились на 4,7% - до 951,329 тыс. автомобилей. Общие продажи в Европе составили 997,2 тыс. машин, что на 4,9% больше результата 2013 года.

На крупнейших рынках в декабре продажи авто увеличились благодаря увеличению спроса на рынках Испании - на 21,4%, Великобритании - 8,7%, Германии – на 6,7% и Италии – на 2,4%. В тоже время, рынок Франции сократился на 6,7%.

Лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в декабре составила 24,7%, а продажи по сравнению с декабрем 2013 года выросли на 4,2% – до 235,067 тыс. автомобилей. За 12 месяцев 2014 года продажи концерна выросли на 7,2% - до 3,181 млн.

Читайте такжеУкраинский рынок б/у автомобилей в 2014 году сократился почти в 2 разаГлавный конкурент Volkswagen, владелец брендов Peugeot и Citroen, автомобильный концерн PSA Group в декабре увеличил объем продаж на 2,5% - до 100,134 тыс. единиц, а доля компании по сравнению с декабрем 2013 года сократилась с 10,7% до 10,5%. Общий рост продаж концерна в 2014 году составил 3,7% - до 1,358 млн единиц.

Компания Renault, третья компания на европейском авторынке, увеличила продажи в декабре 2014 года на 3,9%– до 101,292 тыс. авто, доля компании на рынке составила 10,6%. Общий рост продаж компании в 2014 году составил 13,3% - до 1,222 млн единиц.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза за январь-ноябрь 2014 года увеличились на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 11,6 млн единиц.

Продажи новых автомобилей в странах Европейского Союза в 2013 году сократились по сравнению с 2012 годом на 1,4% - до 13,5 млн авто.

Справка УНИАН. ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.