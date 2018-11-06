Расстояние от перехватывающей велостоянки до входа на станцию или автовокзала не должно превышать 30 м.

В ближайшее время в Киеве появятся перехватывающие велопарковки возле шести станций синей ветки метро.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, норма по проектированию таких велостоянок у метро, автовокзалов и других транспортно-пересадочных узлов прописана в новой ГСН, которая вступила в силу 1 сентября 2018 года.

«Новые государственные строительные нормы уже начинают действовать! Вскоре в Киеве должны появиться перехватывающие велопарковки возле метро. Их планируют установить около шести станций синей ветки. Рад, что уже появляются первые примеры этих изменений, а велосипед как вид транспорта становится все более популярным», - написал он.

Парцхаладзе отметил, что вышеупомянутая норма содержится в новых государственных строительных нормах по планированию и застройке территорий ("Планировка и застройка территорий»).

«Согласно ей, перехватывающие велостоянки можно проектировать возле станций метрополитена, в пределах территорий автовокзалов и транспортно-пересадочных узлов. Количество мест на перехватывающих велостоянках у метро определяется расчетом 0,1% пользователей станции, но не менее 10 паркомест, в пределах автовокзалов - 1% пользователей вокзала + 2% от полученного числа, в пределах транспортно-пересадочного узла - 1% его суточного пассажиропотока. Расстояние от перехватывающей велостоянки до входа на станцию или автовокзала не должно превышать 30 м", - отметил замминистра.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.