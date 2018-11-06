В Украине растет спрос на автомобильный секннд-хенд: самые популярные марки

Продажи б/у автомобилей в Украине в январе-октябре выросли на 90% - до 83,9 тыс. штук.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 90% и составил 83,9 тыс. авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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Также сообщается, что за октябрь было зарегистрировано 11,8 тыс. б/у авто. По сравнению с октябрем прошлого года первичный рынок б/у легковых автомобилей вырос почти в 2,2 раза.

При этом доля б/у авто на первичном рынке составила 62%.

В ассоциации отметили, что наиболее популярными среди ввозимых б/у авто остаются автомобили марки Volkswagen, которых в прошлом месяце было поставлено на учет 1967 шт.

На втором месте рейтинга Renault с показателем 1539 б/у авто.

Третий результат у Skoda - 1122 авто с пробегом.

Ford остался на четвертом месте, машины с пробегом этой марки выбрали 814 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 672 машины в месяц.

Как сообщал УНИАН, объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос в 3,3 раза и составил 56,744 тыс. авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.