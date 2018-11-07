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Центр Киева остановился в огромных пробках из-за протеста владельцев "евроблях"

08:14, 07 ноября 2018
Транспорт/Связь
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Автомобили на "евробляхах" уже заполонили правительственный квартал \ фото УНИАН

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Как передает ТСН, в правительственном квартале владельцы легковых автомобилей на еврономерах будут требовать доступной растаможки машин.

В настоящее время на обочинах улиц вокруг Верховной Рады уже припаркованы сотни "евроблях". А водители грузовиков собираются перекрывать проспект Победы возле Министерства инфраструктуры. 

Жителям и гостям Киева советуют сегодня объезжать центр города, поскольку ожидаются огромные пробки. 

Руководители движения "АвтоЕвроСила", которые являются организаторами акции, заранее извинились перед всеми, кто почувствует неудобства из-за митинга. Акция будет продолжаться сегодня и завтра. В движении отметили, что на акцию съедуться владельцы автомобилей на еврономерах со всей Украины.

Именно в четверг народные депутаты планируют рассмотреть закон о растаможке во втором чтении. В Верховной Раде предлагают предоставить скидку на растаможку "евроблях" 50%, а следующие 30 дней – 25%.

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Теги: #Киев#протесты#евробляхи