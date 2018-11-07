Boeing предупредит авиакомпании о проблеме с моделью 737 Max после крушения в Индонезии

Из-за ошибочных показателей системы контроля полета самолеты могут самостоятельно уйти в крутое пике.

Компания Boeing готовит предупреждение операторам своих новых моделей Boeing 737 Max о том, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета самолеты могут самостоятельно уйти в крутое пике.

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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, это предупреждение - первый результат расследования крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии, произошедшего 29 октября.

Boeing намерен разослать пилотам моделей 737 Max инструкции о том, как следует поступать в случае, если автоматика, основываясь на ошибочных данных показателей, опускает нос борта. Это может происходить, если в определенных случаях системы, опираясь на показатели измерения угла атаки (угол, под которым крыло самолета находится к воздушному потоку), определяют возможный аэродинамический срыв (срыв потока).

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение 29 октября через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты. Самолет упал в море в районе побережья Западной Явы. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Причины катастрофы пока неизвестны. Самолет был новым: его построили в 2018 году и эксплуатировали с августа этого года.