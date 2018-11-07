В Украине завтра испытают тепловоз General Electric

На данный момент на доукомплектации находятся 15 новых локомотивов GE, еще 15 - поступят в Украину в начале 2019 года.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» завтра, 8 ноября, испытает первый тепловоз TE33AС General Electric в составе грузового поезда на участке Кременчуг-Ромодан.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на и. о. главы компании Евгения Кравцова.

«Уже завтра первый тепловоз GE выйдет на колеи. Это будут испытания в реальных условиях на украинской железной дороге. "Тризуб" проедет расстояние в 150 км в составе грузового поезда на участке Кременчуг-Ромодан. Руководить новым тепловозом будет локомотивная бригада из депо Мелитополь, ребята изучали особенности эксплуатации ТЕ33АС в Казахстане», - отметил Кравцов.

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Он добавил, что на сегодня 15 новых локомотивов производства GE уже в Украине на доукомплектации, а еще 15 приедут в Украину в первом квартале 2019 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Кравцов заявлял, что первые 15 тепловозов TE33AС General Electric уже в Украине.

«Укрзализныця» подписала с американской компанией General Electric рамочное соглашение о поставке "Укрзализныце" до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 млрд долл.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации производства в Украине 10%.

Цена покупки 30 локомотивов General Electric акционерной госкомпанией «Укрзализныця» составляет 4,68 млн долл. за единицу.