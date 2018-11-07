В Раде предложили растаможить "евробляхи" за 3 месяца со скидкой

Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал инициативу установить срок для льготного растаможивания евроблях.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина предложила утвердить предложение об установлении сроков для льготного растамаживания автомобилей, которые были ввезены в Украину.

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Об этом сообщает LIGA.net.

Издание сообщает, что Южанина озвучила ряд идей, которые профильный комитет поддержал после внесения народными депутатами. В частности, нардеп предложила установить сроки по льготной растаможке автомобилей, которые были ввезены в Украину (так называемых "евроблях").

То есть кроме ставок акциза, утвержденных в первом чтении, предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 30 дней после вступления закона в силу.

Те же авто, которые будут растаможены в следующие 60 дней, будут растаможены с коэффициентом 0,75. Кроме того, все уплаченные налоги за растаможку "евроблях", которые были ввезены до принятия закона, должны поступить в Пенсионный фонд Украины.

Что касается льготной растаможки электромобилей, то по этому вопросу было внесено более 40 поправок. Они будут вынесены на обсуждение в сессионный зал парламента, заявила Южанина.

По ее словам, законопроекты должны быть рассмотрены во втором чтении и в целом 8 ноября.

Сегодня в правительственном квартале Киева владельцы автомобилей на европейской регистрации начали акцию протеста.

Митингующие требуют принятия поправок к законопроектам 8487 и 8488, а также отменить поправки комитета налоговой и таможенной политики от 6 ноября. Кроме того, организация требует открытого диалога по принятию правок с профильными министерствами и депутатами.

Также водителей не устраивает повышение цен на топливо и состояние дорог.

Как заявили протестующие, если власти не выполнят их требования, они могут начать бессрочные акции в каждой области Украины.