Кабмин хочет проверить образование цен на доставку пенсий "Укрпоштой"

На проведение проверки правительство дало 10 дней.

Кабинет министров поручил Государственной аудиторской службе проверить в течение десяти дней процесс формирования цены на доставку пенсий работниками "Укрпошты".

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду

"Мы слышали различные заявления – что будут носить пенсии, что не будут носить пенсии. Я подчеркиваю, что это недопустимо. "Укрпошта" выполняет в том числе социальные функции, это нужно четко понимать. Вот нам говорят, что за каждую доставку пенсии нужно заплатить условно 3 гривни. У меня вопрос – это реальная стоимость или может это завышенная стоимость? Когда мы поймем стоимость, то будем говорить о том, как выходить из ситуации", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, "Укрпошта" с 1 января 2019 года планировала прекратить доставку пенсий населению, если тариф на доставку не будет изменен. Об этом заявил гендиректор компании Игорь Смелянский.